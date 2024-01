Meloni lässt mit Kinder-Sager aufhorchen

„Die Mutterschaft gibt einem etwas, was nichts anderes geben kann“, sagte Italiens Premierministerin Giorgia Meloni am Donnerstag in Rom. Damit reagierte sie auf eine Wortmeldung der Senatorin Lavinia Mennuni, die vergangene Woche sagte, dass es das „höchste Ziel“ junger Frauen sein sollte, Kinder zu bekommen.