Wenig Applaus: „Flickwerk ungelöster Probleme“

„FPÖ unter Mario Kunasek bricht Wahlversprechen“

Deutlich härter fällt die Kritik der SPÖ aus. Klubobmann Max Lercher und sein Stellvertreter Hannes Schwarz sprechen von einem „offenen Kahlschlag im Gesundheitswesen“. Was als Strukturreform verkauft werde, sei in Wahrheit ein massiver Sparkurs: „Abteilungen werden gesperrt, Standorte infrage gestellt und Millionen Euro eingespart – das verschlechtert direkt die Lebensrealität der Menschen.“ Besonders das LKH Bad Aussee und die Orthopädie in Bad Radkersburg seien betroffen. Für Lercher bricht die FPÖ unter Landeshauptmann Mario Kunasek damit zentrale Wahlversprechen.