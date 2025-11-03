Spitalspläne: Gewinner, Verlierer, offene Fragen

Kurzaufenthalt als Kostenbremse

Bis 2030 bleiben die 5647 Spitalsbetten praktisch konstant, während ambulante und tagesklinische Angebote massiv ausgebaut werden: von derzeit 225 auf 528 Plätze. Damit sollen Patienten künftig schneller behandelt und früher entlassen werden – „eine Entlastung für Mensch und System“, so die Experten. Zudem soll die Zahl der Gesundheitszentren von derzeit 26 auf mindestens 40 erhöht werden. Ob das bis 2030 realistisch ist, wird in der Debatte angezweifelt.