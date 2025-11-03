„Man ist zeiteffizienter und sparsamer unterwegs“

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Neue Fahrpläne erleichtern auch den Pendleralltag in St. Veit an der Glan