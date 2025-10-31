Vorteilswelt
Für Südkärnten

Ein Bahnhof als Drehkreuz für die gesamte Region

Kärnten
31.10.2025 10:00
Der Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See dient als Dreh- und Angelpunkt für den Raum Südkärnten.
Der Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See dient als Dreh- und Angelpunkt für den Raum Südkärnten.(Bild: Tratnik Marcel)

Der Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See ist der Dreh- und Angelpunkt für den öffentlichen Verkehr im gesamten Raum Südkärnten. Dabei können Kunden auf gleich drei unterschiedliche Angebote der Kärntner Linien, der ÖBB und der Westbahn zurückgreifen.

Hunderte Pendler nutzen schon das Angebot der ÖBB und der Kärntner Linien. Das zeigt auch der volle Park- & Ride-Parkplatz am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See. „Man erreicht von hier aus Klagenfurt in nur 14 Minuten mit dem Zug“, erklären Roland Fercher und Madlin Peko von der Verkehrsbund Kärnten GmbH.

Mikro-ÖV und neue Busverbindungen
Aber mit dem Start der Koralmbahn verdichtet sich nicht nur der Takt auf der Schiene, auch im Bereich Mikro-Öffis und Busverbindungen wird der gesamte Raum Völkermarkt auf neue Beine gestellt. „Der Postbus-Shuttle bedient die Gemeinden St. Kanzian, Feistritz ob Bleiburg, Bleiburg und Eberndorf. Insgesamt stehen über 300 Haltepunkte zur Verfügung. Das kommt sehr gut an.“ Bei dem Rufservice lege man auch großen Wert auf die Individualität. Der Bus bleibt unter anderem auch bei Apotheken und Nahversorgern stehen.

Madin Peko und Roland Fercher gemeinsam mit ÖBB-Busverkehrsplaner Martin Hofer (Mitte).
Madin Peko und Roland Fercher gemeinsam mit ÖBB-Busverkehrsplaner Martin Hofer (Mitte).(Bild: Tratnik Marcel)

Aber auch beim regulären Busverkehr wird sich mit 14. Dezember einiges ändern. Mitunter wird die Taktung der Linien nicht nur verdichtet, sondern auch die Rand- und Wochenendzeiten werden auf komplett neue Beine gestellt. „Wir haben auch eine bessere Anbindung nach Brückl und Launsdorf zur neuen S7, die von Friesach nach Klagenfurt fährt, geschafften.“

Infos zu Fahrplänen & Co. gibt’s auch heute Unteren Hauptplatz in Völkermarkt(8 bis 14 Uhr)!

Kärnten

