Ein Bahnhof als Drehkreuz für die gesamte Region

Mikro-ÖV und neue Busverbindungen

Aber mit dem Start der Koralmbahn verdichtet sich nicht nur der Takt auf der Schiene, auch im Bereich Mikro-Öffis und Busverbindungen wird der gesamte Raum Völkermarkt auf neue Beine gestellt. „Der Postbus-Shuttle bedient die Gemeinden St. Kanzian, Feistritz ob Bleiburg, Bleiburg und Eberndorf. Insgesamt stehen über 300 Haltepunkte zur Verfügung. Das kommt sehr gut an.“ Bei dem Rufservice lege man auch großen Wert auf die Individualität. Der Bus bleibt unter anderem auch bei Apotheken und Nahversorgern stehen.