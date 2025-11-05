Vorteilswelt
Erstmals im Dezember

FIFA vergibt künftig einen eigenen Friedenspreis

Fußball International
05.11.2025 19:38
FIFA-Präsident Gianni Infantino
FIFA-Präsident Gianni Infantino(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Der Fußball-Weltverband FIFA hat eine neue Auszeichnung ins Leben gerufen. Der „FIFA-Friedenspreis – Fußball verbindet die Welt“-Award wird am 5. Dezember in Washington bei der Auslosung für die WM 2026 zum ersten Mal verliehen, wie die FIFA mitteilte. Die Auszeichnung soll Personen „würdigen, die sich in außergewöhnlicher Weise für den Frieden eingesetzt haben“.

„In einer zunehmend unruhigen und gespaltenen Welt ist es von grundlegender Bedeutung, den herausragenden Beitrag derjenigen anzuerkennen, die sich intensiv dafür einsetzen, Konflikte zu beenden und Menschen im Geiste des Friedens zusammenzubringen“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Wir vereinen die Welt, Herr Präsident“
US-Präsident Donald Trump hatte im August angekündigt, dass die Auslosung der Weltmeisterschaft am 5. Dezember im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington stattfinden wird, wo 48 Mannschaften ihre Gegner in der Gruppenphase erfahren werden.

„Wir vereinen die Welt, Herr Präsident, wir vereinen die Welt hier in Amerika, und darauf sind wir sehr stolz“, hatte Infantino damals zu Trump gesagt, bevor er ihm den Weltmeisterschaftspokal in die Hand gab. Trump hatte sich in diesem Jahr intensiv für den Friedensnobelpreis beworben. Das Weiße Haus hatte die Entscheidung des Nobelkomitees kritisiert, ihn letzten Monat an die venezolanische Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado zu vergeben.

krone Sport
krone Sport
