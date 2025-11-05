FIFA vergibt künftig einen eigenen Friedenspreis

„Wir vereinen die Welt, Herr Präsident, wir vereinen die Welt hier in Amerika, und darauf sind wir sehr stolz“, hatte Infantino damals zu Trump gesagt, bevor er ihm den Weltmeisterschaftspokal in die Hand gab. Trump hatte sich in diesem Jahr intensiv für den Friedensnobelpreis beworben. Das Weiße Haus hatte die Entscheidung des Nobelkomitees kritisiert, ihn letzten Monat an die venezolanische Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado zu vergeben.