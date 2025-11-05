Vorteilswelt
16 Bewohner evakuiert

Zwei Verletzte nach Austritt von Kohlenmonoxid

Tirol
05.11.2025 19:51
Die Feuerwehr war in der Freiheitssiedlung im Einsatz.
Zu einem massiven Austritt von Kohlenmonoxid kam es am späten Mittwochnachmittag in Schwaz in Tirol. 16 Personen mussten daraufhin evakuiert werden, es gab zwei Leichtverletzte.

In der Freiheitssiedlung wurde gegen 15.50 Uhr von einer Bewohnerin (53) Gasgeruch bemerkt und dem Hausmeister gemeldet. Der verständigte Rauchfangkehrer stellte massiven Austritt von Kohlenmonoxid fest und schlug Alarm. Daraufhin rückte die Feuerwehr Schwaz aus und führte Messungen durch. Die Konsequenz: 16 Personen mussten aus zwei Wohnhäusern evakuiert werden.

Kohlenmonoxidvergiftung
Bei der 53-Jährigen und einer weiteren Bewohnerin (58) bestand der Verdacht auf eine leichte Kohlenmonoxidvergiftung. Sie wurden mit der Rettung ins nahe Krankenhaus Schwaz gebracht.

Defekter Pelletofen
Kurz vor 18.30 Uhr war der Spuk dann vorbei. Die Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Ursache für den Gasaustritt war laut Polizei wohl ein defekter Pelletofen.

Peter Freiberger
Ähnliche Themen
SchwazTirol
Feuerwehr
AustrittRauchfangkehrer
Loading
