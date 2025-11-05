Zwei Verletzte nach Austritt von Kohlenmonoxid

In der Freiheitssiedlung wurde gegen 15.50 Uhr von einer Bewohnerin (53) Gasgeruch bemerkt und dem Hausmeister gemeldet. Der verständigte Rauchfangkehrer stellte massiven Austritt von Kohlenmonoxid fest und schlug Alarm. Daraufhin rückte die Feuerwehr Schwaz aus und führte Messungen durch. Die Konsequenz: 16 Personen mussten aus zwei Wohnhäusern evakuiert werden.