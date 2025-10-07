Marc Terenzi: „Britney und ich, wir hatten was“

Terenzi macht Kerth schwere Vorwürfe

Mit Sarah Connor hat der US-Amerikaner bis heute ein gutes Verhältnis. Weitaus dramatischer war seine letzte Beziehung mit Verena Kerth. Bei „Promi Big Brother“ machte der Ex-Boyband-Star seiner Ex-Freundin schwere Vorwürfe. „Meine Beziehung zu Verena war für mich sehr, sehr schwierig. Ich wurde oft geschlagen. Sie hat mich tagelang ohne Essen eingesperrt“, enthüllte er. Es sei nicht einfach, als Mann offen darüber zu reden.