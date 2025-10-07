Vorteilswelt
Packt über Spears aus

Marc Terenzi: „Britney und ich, wir hatten was“

Society International
07.10.2025 15:31
Marc Terenzi packt bei „Promi Big Brother“ über seine Ex Britney Spears aus.
Marc Terenzi packt bei „Promi Big Brother“ über seine Ex Britney Spears aus.(Bild: Felix Hörhager / dpa / picturedesk.com)

Marc Terenzi hat bei „Promi Big Brother“ ein Geheimnis enthüllt: Der Sänger hatte einst ein Techtelmechtel mit niemand Geringerem als Britney Spears!

„Ich erzähle euch noch ein Geheimnis“, verriet Trenzi im Plausch mit seinen „Promi Big Brother“-Mitstreitern. „Damals, vor langer Zeit: Britney Spears ist eine meiner Ex-Freundinnen.“

Die anderen Promis waren fassungslos: „Britney? Du warst mit Britney zusammen?“ Der Ex-Dschungelkönig erklärte daraufhin lässig: „Britney und ich, wir hatten ein bisschen was, aber ein Gentleman sagt nicht immer alles.“

„War eine gute Zeit“
Sie hätten sich Ende der 90er-Jahre in Orlando kennengelernt, als sie Teil der Disney-Sendung „Mickey Mouse Club“ waren, so Terenzi. „Sie ist sehr cool, es war einfach eine andere Zeit“, erzählte er. Damals habe noch niemand Boybands wie *NSYNC gekannt.

Britney Spears hat einst Marc Terenzi den Kopf verdreht.
Britney Spears hat einst Marc Terenzi den Kopf verdreht.(Bild: PA / picturedesk.com)

„Das war alles zu Beginn ihrer Karriere“, verriet der 47-Jährige. „Es war eine gute Zeit. Das war eine kleine Welt, in der ich damals war.“ Seine Romanze mit Britney war allerdings nur von kurzer Dauer – „das war nur so Dating“.

1999 kam die „Toxic“-Interpretin mit Justin Timberlake zusammen, bevor sie sich drei Jahre später trennten. Marc Terenzi wiederum verliebte sich 2002 in Sarah Connor. Zwei Jahre später heiratete das Paar und bekam zwei Kinder. 2010 wurde die Ehe geschieden.

Lesen Sie auch:
Désirée Nick mit Banane in Action, Harald Glööckler mimte den Erotik-Fotografen.
Provokante Posen
Erotikshooting! Désirée Nick lässt Fans erröten
07.10.2025
SatansBratan dabei
Marc Terenzi macht bei „Promi Big Brother“ mit
29.09.2025

Terenzi macht Kerth schwere Vorwürfe
Mit Sarah Connor hat der US-Amerikaner bis heute ein gutes Verhältnis. Weitaus dramatischer war seine letzte Beziehung mit Verena Kerth. Bei „Promi Big Brother“ machte der Ex-Boyband-Star seiner Ex-Freundin schwere Vorwürfe. „Meine Beziehung zu Verena war für mich sehr, sehr schwierig. Ich wurde oft geschlagen. Sie hat mich tagelang ohne Essen eingesperrt“, enthüllte er. Es sei nicht einfach, als Mann offen darüber zu reden.

