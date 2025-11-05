Bitter für PSG! Trio fällt mehrere Wochen aus

Nicht nur sportlich war der Dienstag ein bitterer Abend für Paris Saint-Germain. Nach der 1:2-Pleite gegen den FC Bayern München haben die Franzosen auch noch drei längerfristig Verletzte zu beklagen.
Achraf Hakimi erlitt eine schwere Verstauchung des linken Sprunggelenks und wird genauso mehrere Wochen fehlen wie Nuno Mendes wegen einer Verletzung im linken Knie.
Bittere Nachrichten für PSG
„In den kommenden Wochen behandelt“ wird zudem mit Ballon-d‘Or-Gewinner Ousmane Dembele eine weitere PSG-Stütze aufgrund einer Verletzung der linken Wade.
Demebele musste bereits früh in der Partie vom Platz. Zuvor hatte sein vermeintlicher Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht gezählt. Hakiki hingegen verletzte sich nach einem brutalen Foul von Doppeltorschütze Luis Diaz. Dieser sah im Anschluss daran die Rote Karte.
