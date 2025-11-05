Vorteilswelt
Nach Duell mit Bayern

Bitter für PSG! Trio fällt mehrere Wochen aus

Champions League
05.11.2025 19:39
Das verhängnisvolle Foul von Luis Diaz an Achraf Hakimi!
Das verhängnisvolle Foul von Luis Diaz an Achraf Hakimi!(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)

Nicht nur sportlich war der Dienstag ein bitterer Abend für Paris Saint-Germain. Nach der 1:2-Pleite gegen den FC Bayern München haben die Franzosen auch noch drei längerfristig Verletzte zu beklagen. 

0 Kommentare

Achraf Hakimi erlitt eine schwere Verstauchung des linken Sprunggelenks und wird genauso mehrere Wochen fehlen wie Nuno Mendes wegen einer Verletzung im linken Knie.

Lesen Sie auch:
Luis Díaz sah für sein Foul gegen Achraf Hakimi die Rote Karte. 
Heftige Reaktion
„Verbrecher!“ Journalist droht Diaz nach Rot-Foul
05.11.2025

Bittere Nachrichten für PSG
„In den kommenden Wochen behandelt“ wird zudem mit Ballon-d‘Or-Gewinner Ousmane Dembele eine weitere PSG-Stütze aufgrund einer Verletzung der linken Wade.

Demebele musste bereits früh in der Partie vom Platz. Zuvor hatte sein vermeintlicher Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht gezählt. Hakiki hingegen verletzte sich nach einem brutalen Foul von Doppeltorschütze Luis Diaz. Dieser sah im Anschluss daran die Rote Karte. 

