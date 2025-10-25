Vorteilswelt
Intim und besinnlich

Ina Regen trifft mit neuer Tour mitten ins Herz

Oberösterreich
25.10.2025 16:00
Die neue Tour von Ina Regen trägt das Motto „und näher“.
Ihre Stimme öffnet die Herzen, ihre Songs sind ein Spiegel unserer Träume und Hoffnungen: Ina Regen, in Gallspach aufgewachsen, ist eine der wichtigsten Singer-Songwriterinnen des Landes. Zur Einstimmung auf die besinnliche Zeit tritt sie im Linzer Brucknerhaus auf.

Ina Regens Alben „Klee“, „røt“ und „Was ma heut net träumen“ erreichten Spitzenplätze in den Charts. Als Amadeus-Preisträgerin und Labelgründerin (Nannerl) steht sie für Musik mit Haltung, Mut und Menschlichkeit. Diese besonderen Merkmale stellt sie in ihrer aktuellen „und näher“-Tour ins Rampenlicht, die sie am 29. November ins Brucknerhaus nach Linz führt.

Was verrät das Tourmotto „und näher“ über das Konzert? Intim, besinnlich und feinfühlig präsentiert die Liedermacherin ihre Songs in außergewöhnlichen Unplugged-Arrangements, vier Musiker und Musikerinnen begleiten sie. Es gibt außerdem A-cappella und Kammermusikalisches.

Zurück zu künstlerischen Wurzeln
Von der Stimmung her will Regen einladen, „sich selbst an inneren Orten zu begegnen, die man im Alltag vielleicht weniger lebt“. Und: „Mich reizt daran, dass ich zu meinen künstlerischen Wurzeln zurückkehren kann, denn das Publikum kann sich auf ein Best-of meiner bisherigen Alben freuen und es bekommt einen Vorgeschmack auf mein nächstes Album.“

Seit Mai hat Regen zwei Singles als Vorboten veröffentlicht, zu Jahresbeginn kommt ein dritter Song. „Das fünfte Album erscheint am 24. April 2026.“

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
