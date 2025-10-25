Ina Regen trifft mit neuer Tour mitten ins Herz

Zurück zu künstlerischen Wurzeln

Von der Stimmung her will Regen einladen, „sich selbst an inneren Orten zu begegnen, die man im Alltag vielleicht weniger lebt“. Und: „Mich reizt daran, dass ich zu meinen künstlerischen Wurzeln zurückkehren kann, denn das Publikum kann sich auf ein Best-of meiner bisherigen Alben freuen und es bekommt einen Vorgeschmack auf mein nächstes Album.“