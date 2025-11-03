Study reveals
These sectors are true “pension sinners”
Working longer is a constant topic of political discussion. However, some sectors are proving to be "sinners" in this respect. In construction, for example, only 45 percent of men take direct retirement. WIFO Deputy Director Christine Mayrhuber has come up with a revolutionary proposal.
Industries that have stable employment and keep employees in their jobs should be rewarded and pay fewer unemployment contributions. Those who produce seasonal unemployment and thus burden the system should pay more in return, the economist suggests at the presentation of a WIFO study on behalf of the Chamber of Labor on the subject of pension transition. Seasonal unemployment is a "cross-subsidization" because these companies pay in less and take out more at the same time. "We should adjust the system here."
