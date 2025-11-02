William und Kate haben ihre „Waldhütte“ bezogen

William und Kate wollen „für immer“ in Forest Lodge bleiben

Die Familie will „für immer“ in der Forest Lodge wohnen – auch wenn William König wird, soll das kleine Schloss ihr Zuhause bleiben. Manche sehen den Umzug als Neuanfang der Familie. Und wirklich hatte es das vergangene Jahr in sich für die Königsfamilie. Nicht nur König Charles III., sondern auch Kate erhielten 2024 ihre Krebsdiagnose. Kate ist inzwischen in Remission, der König ist weiterhin in Behandlung.