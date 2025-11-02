William und Kate haben ihre „Waldhütte“ bezogen

Früher als gedacht ist es so weit: Prinzessin Kate und Prinz William sind umgezogen. Gemeinsam mit Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) bewohnen sie ab jetzt die „Waldhütte“. Diesmal soll es ein Umzug „für immer“ sein.
Die beliebte britische Königsfamilie wohnt bereits in ihrem neuen Zuhause, wie die britische Zeitung „The Telegraph“ berichtet. Denn das Thronfolgerpaar nutzte die Herbstferien der Kinder aus, um den Umzug über die Bühne zu bringen. Aktuell lebe sich die Familie in der „Forest Lodge“ – auf Deutsch „Waldhütte“ – ein.
Unter Hütte stellen sich die meisten aber wohl etwas anderes vor. Denn die Forest Lodge ist ein kleines Schloss und soll einen Wert von umgerechnet etwa 18 Millionen Euro haben. Das neue Zuhause der Familie hat acht Schlafzimmer und wurde gerade für die Familie renoviert.
Ursprünglich war der Umzug für Weihnachten geplant, vor zwei Wochen hieß es dann, die Familie werde bereits Anfang November übersiedeln. Auch weil die Renovierungsarbeiten früher als geplant beendet wurden, konnte die Familie ihr neues Reich bereits beziehen. So können die Royals die traditionelle „Guy Fawkes Night“ mit Feuerwerken in Großbritannien am 5. November schon im neuen Heim feiern.
William und Kate wollen „für immer“ in Forest Lodge bleiben
Die Familie will „für immer“ in der Forest Lodge wohnen – auch wenn William König wird, soll das kleine Schloss ihr Zuhause bleiben. Manche sehen den Umzug als Neuanfang der Familie. Und wirklich hatte es das vergangene Jahr in sich für die Königsfamilie. Nicht nur König Charles III., sondern auch Kate erhielten 2024 ihre Krebsdiagnose. Kate ist inzwischen in Remission, der König ist weiterhin in Behandlung.
Lebten bis jetzt in kleinerem Haus
Bisher lebte das Thronfolgerpaar in einem vergleichsweise bescheidenen Anwesen, dem Adeleide Cottage. Es gehört zu den privatesten Häusern der britischen Königsfamilie und war in den vergangenen Jahren – nicht zuletzt wegen Kates schwerer Krankheit – ein besonderer Rückzugsort für die Familie.
Die Forest Lodge ist übrigens nicht das einzige Zuhause der Familie. William und Kate haben noch ein luxuriöses Appartement im Kensington Palast in London und ein Landhaus in der ostenglischen Grafschaft Norfolk.
