„Wir leben mit unseren Fahrgästen natürlich mit“

Mit dieser gibt es seit Anfang 2024 für gehunfähige Patienten die Möglichkeit, mit dem Taxi zur oft lebensnotwendigen Therapie gebracht zu werden. Ursprünglich übernahm die Kasse sämtliche Kosten, seit ein paar Monaten ist bei manchen Fahrten ein kleiner Selbstbehalt in der Höhe der Rezeptgebühr (7,55 Euro) zu leisten – Dialyse, Chemo- oder Strahlentherapie sind ausgenommen. Auf jeden Fall bringt der Service mehr Lebensqualität. „Dank unserer engagierten Betriebe konnten die Wartezeiten für Patienten deutlich verkürzt und die Servicequalität weiter verbessert werden“, betont Fachgruppenobmann Christian Theuermann.