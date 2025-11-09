Alkohol & Aggression: Drei Verletzte in Wolfsberg

Ein 30-jähriger Russe und ein 32-jähriger Lavanttaler, beides stark alkoholisiert, sind am Samstag in der Nacht vor einem Lokal in der Stadtgemeinde Wolfsberg in eine heftige Auseinandersetzung geraten – und verletzten einander beim Raufen. Ein 27-jähriger Wolfsberger wollte den Streit schlichten, wurde dabei aber verletzt.