Festnahme

Alkohol & Aggression: Drei Verletzte in Wolfsberg

Kärnten
09.11.2025 11:07
Ein Russe wurde in die Justizanstalt eingeliefert, da er in der Nacht in eine Rauferei ...
Ein Russe wurde in die Justizanstalt eingeliefert, da er in der Nacht in eine Rauferei verwickelt gewesen war.(Bild: Wassermann Kerstin)

Zwei miteinander streitende Männer, die sich gegenseitig verletzten, ein Lavanttaler, der die Kontrahenten trennen will und dabei selbst verletzt wird: Eine Festnahme, Einlieferung in die Justizanstalt und Anzeigen sind die Folge.

Ein 30-jähriger Russe und ein 32-jähriger Lavanttaler, beides stark alkoholisiert, sind am Samstag in der Nacht vor einem Lokal in der Stadtgemeinde Wolfsberg in eine heftige Auseinandersetzung geraten – und verletzten einander beim Raufen. Ein 27-jähriger Wolfsberger wollte den Streit schlichten, wurde dabei aber verletzt.

Während der Amtshandlung attackierte der 30-Jährige seinen Kontrahenten erneut mit Faustschlägen ins Gesicht – der Russe wurde sogleich festgenommen. Nach der Festnahme bedrohte er beide Lavanttaler gefährlich mit dem Umbringen.

Der Verdächtigte wurde vorerst ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt und nach Abschluss der Erhebungen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Eine Verständigung des Rettungsdienstes wurde von den Opfern abgelehnt.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Kärnten

