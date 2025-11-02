Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahndung in Wien

Identitäten geklaut: Polizei sucht diese Betrüger!

Wien
02.11.2025 11:42
Diese sechs Personen stehen im Verdacht, mit gestohlenen Identitäten unterwegs zu sein. Wer ...
Diese sechs Personen stehen im Verdacht, mit gestohlenen Identitäten unterwegs zu sein. Wer kennt diese Personen?(Bild: sos ; LPD Wien ; KroneKreativ)

Die Wiener Polizei sucht derzeit sechs mutmaßliche Betrüger, die mit gestohlenen Identitäten unterwegs gewesen sein sollen! 

0 Kommentare

Bereits Anfang Oktober hatte die Landespolizeidirektion Wien eine Fahndung nach sechs bislang unbekannten Verdächtigen gestartet, wobei mittlerweile drei Verdächtige ausgeforscht werden konnten. Jetzt wird nach weiteren sechs mutmaßlichen Mittätern gesucht.

Bankkonten eröffnet und Handyverträge abgeschlossen
Laut Ermittlern sollen die Kriminellen bereits seit Ende 2024 mit gefälschten österreichischen Personalausweisen unterwegs sein – und damit mehrere Bankkonten eröffnet sowie Handyverträge abgeschlossen haben.

So sehen die Verdächtigen aus:

(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)

Im Zuge der intensiven Ermittlungen konnten die Fotos der Verdächtigen gesichert werden. Diese werden nun – auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien – öffentlich gemacht, um Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Die Polizei bittet dringend um Mithilfe:
Wer die abgebildeten Personen kennt oder Hinweise, zu deren Aufenthaltsort geben kann, wird ersucht, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01 / 31310 – 57800 zu melden.
Hinweise können auch anonym gegeben werden!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
8° / 17°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
8° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
6° / 16°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
163.036 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
114.399 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Steiermark
Tod nur 24 Tage nach Heirat: „Welt ist zerbrochen“
104.871 mal gelesen
Die Trauer um den so sozialen, liebenswerten Familienvater ist riesig.
Mehr Wien
Fahndung in Wien
Identitäten geklaut: Polizei sucht diese Betrüger!
Wienerin der Woche
Frau Doktor lässt Seelen und Natur erblühen
Krone Plus Logo
Onkel von Terroropfer
„Der Schmerz um ihn wird immer bleiben“
„Krone“-Serie
Gastpatienten-Streit: „Wir haben Fehler im System“
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: SK Rapid gegen Meister Sturm Graz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf