Identitäten geklaut: Polizei sucht diese Betrüger!

Die Wiener Polizei sucht derzeit sechs mutmaßliche Betrüger, die mit gestohlenen Identitäten unterwegs gewesen sein sollen!
Bereits Anfang Oktober hatte die Landespolizeidirektion Wien eine Fahndung nach sechs bislang unbekannten Verdächtigen gestartet, wobei mittlerweile drei Verdächtige ausgeforscht werden konnten. Jetzt wird nach weiteren sechs mutmaßlichen Mittätern gesucht.
Bankkonten eröffnet und Handyverträge abgeschlossen
Laut Ermittlern sollen die Kriminellen bereits seit Ende 2024 mit gefälschten österreichischen Personalausweisen unterwegs sein – und damit mehrere Bankkonten eröffnet sowie Handyverträge abgeschlossen haben.
So sehen die Verdächtigen aus:
Im Zuge der intensiven Ermittlungen konnten die Fotos der Verdächtigen gesichert werden. Diese werden nun – auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien – öffentlich gemacht, um Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.
Die Polizei bittet dringend um Mithilfe:
Wer die abgebildeten Personen kennt oder Hinweise, zu deren Aufenthaltsort geben kann, wird ersucht, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01 / 31310 – 57800 zu melden.
Hinweise können auch anonym gegeben werden!
