Die Sprache der Gesten – wohin Alte Meister zeigen

Blick auf das Wesentliche lenken

Für die Forscherin überraschend war, wie kurz die Ungeschulten den ausgestreckten Zeigefinger betrachteten. Eine halbe Sekunde reichte aber aus, um die Blickrichtung zu beeinflussen. Im Vergleich waren die Studierenden und die Gehörlosen deutlich interessierter an Bilddetails.

Mit den Laien wurde schließlich ein weiteres Experiment durchgeführt: Aus acht Bildern entfernte die Forscherin die Zeigegesten. „In den bearbeiteten Gemälden haben sie die eigentlich relevanten Bereiche des Bildes viel weniger beachtet“, so Dimova. Was beweist: Die Alten Meister lenken tatsächlich den Blick auf das Wesentliche im Bild.