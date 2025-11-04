Polizei schnappt Heroin-Dealer während Übergabe

Ein 37-jähriger Serbe wurde am Montagmittag von der Polizei bei einer Heroin-Übergabe an einen Kunden in Wien-Liesing geschnappt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten insgesamt 137 Gramm Heroin und rund 1800 Euro – der Mann sitzt nun in Haft.