121 Gramm entdeckt

Polizei schnappt Heroin-Dealer während Übergabe

Wien
04.11.2025 11:59
Ein 37-jähriger mutmaßlicher Heroin-Dealer konnte bei einem Drogentausch festgenommen werden.
Ein 37-jähriger mutmaßlicher Heroin-Dealer konnte bei einem Drogentausch festgenommen werden.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Ein 37-jähriger Serbe wurde am Montagmittag von der Polizei bei einer Heroin-Übergabe an einen Kunden in Wien-Liesing geschnappt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten insgesamt 137 Gramm Heroin und rund 1800 Euro – der Mann sitzt nun in Haft.

Ein 37-jähriger Mann aus Serbien geriet ins Visier der Polizei und wurde während laufender Ermittlungen genau überwacht. Die Einsatzkräfte beobachteten ihn bei mehreren Heroin-Übergaben und griffen schließlich zu.

121 Gramm Heroin sichergestellt
Bei einer ersten Durchsuchung fanden sie 15,9 Gramm Heroin und 800 Euro Bargeld. Doch damit nicht genug: In seiner Wohnung entdeckten die Beamten weitere 121 Gramm Heroin und rund 1000 Euro. Der Mann wurde festgenommen und sitzt nun in Haft.

