Hollywoodstar „undercover“ im Wiener Gartenbaukino

„War wunderschön, in Wien zu drehen!“

Am Samstag feierte der Film mit Willem Dafoe in der Hauptrolle Premiere. Die „Krone“ traf den Schauspieler vorab zum Interview und sprach mit ihm über die Dreharbeiten in Wien. Die beschrieb er als „wunderschön“: „Ich war über die Jahre ja immer wieder in der Stadt, etwa für die Wiener Festwochen. Und ich habe auch Freunde hier, daher bricht die Verbindung zu der Stadt nicht ab.“ Es sei aber nicht ganz einfach gewesen, in Wien zu drehen: „Wir hatten nur ein kleines Budget. Und so mussten wir viel improvisieren. Wenn es an einem Tag hieß, heute könnt ihr am Dach filmen, dann haben wir spontan eine Szene dorthin verlegt.“