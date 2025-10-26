Hollywoodstar „undercover“ im Wiener Gartenbaukino

Ein Hollywood-Superstar in Wien: „Undercover“ tauchte Willem Dafoe am Samstag im Gartenbaukino auf. Ein Foto zeigt ihn hinter der Bar stehend. Der Anlass für den Überraschungsbesuch des Schauspielers war die Premiere des Films „Der Souffleur“ bei der Viennale.
Willem Dafoe, der in einem Wiener Kino hinter der Budel steht: Die Fans können es kaum glauben! Auf ihrem Facebook-Kanal teilte das Gartenbaukino das Foto und schrieb dazu: „Unser neuer Mitarbeiter im Probemonat.“
Film-Premiere von „Der Souffleur“
Der Grund für den Besuch des Mega-Stars in Wien ist die Premiere seines Films „Der Souffleur“. Er spielt in dem Streifen den Direktor eines ehrwürdigen Hotels, das mit dem Verfall zu kämpfen hat. Die Zuschauer lernen die skurrilen Charaktere kennen, die sich um das Haus und die Gäste kümmern. Der Film wurde ausschließlich in Wien gedreht – unter anderem im Hotel Intercontinental, das auch als Zentrale des Viennale-Filmfestivals fungiert.
„War wunderschön, in Wien zu drehen!“
Am Samstag feierte der Film mit Willem Dafoe in der Hauptrolle Premiere. Die „Krone“ traf den Schauspieler vorab zum Interview und sprach mit ihm über die Dreharbeiten in Wien. Die beschrieb er als „wunderschön“: „Ich war über die Jahre ja immer wieder in der Stadt, etwa für die Wiener Festwochen. Und ich habe auch Freunde hier, daher bricht die Verbindung zu der Stadt nicht ab.“ Es sei aber nicht ganz einfach gewesen, in Wien zu drehen: „Wir hatten nur ein kleines Budget. Und so mussten wir viel improvisieren. Wenn es an einem Tag hieß, heute könnt ihr am Dach filmen, dann haben wir spontan eine Szene dorthin verlegt.“
Bei der Viennale konnte man den Film bereits am Samstag sehen, auch am Montag wird er nochmal gespielt. Der offizielle Kinostart ist 2026.
