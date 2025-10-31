Epilepsie stoppt Italien-Urlaub – Kindergeld weg

Wie der britische „Guardian“ berichtet, erhielt die Frau, die lediglich als Sally genannt wird, 16 Monate nach dem Vorfall ein Schreiben der britischen Steuerbehörde HMRC. Darin hieß es, ihre Zahlungen für alle drei Kinder würden eingestellt, weil die Unterlagen angeblich zeigten, dass sie einen Hinflug nach Italien im Jahr 2024 gebucht habe – ein Flug, den die Familie nie angetreten hatte.