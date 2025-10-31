Vorteilswelt
Vor Ljubljana

Vier Gründe für das Gruselhockey der Eisbullen

Salzburg
31.10.2025 13:30
In Feldkirch lief für die Bulls um Kraus (M.) nichts zusammen.
In Feldkirch lief für die Bulls um Kraus (M.) nichts zusammen.(Bild: Bernd Feil - EC Red Bull Salzburg)

Die Eisbullen kommen seit Wochen nicht in Fahrt. Die „Krone“ begab sich auf Spurensuche, Benjamin Nissner kennt einige Gründe. Freitag kommt es zum Duell mit Ljubljana.

„Nach den zwei schnellen Toren haben wir einen Schritt zurück gemacht, sie haben uns teilweise an die Wand gespielt“, seufzte Benjamin Nissner einen Tag nach der Niederlage in Vorarlberg. Passend zur Jahreszeit präsentierten die Eisbullen dort Gruselhockey. Der ICE Hockey League-Serienmeister hat in dieser Spielzeit Probleme in die Gänge zu kommen, bevor Freitag (19.30) Ljubljana – Michael Raffl ist wieder dabei – zu Gast ist, begab sich die „Krone“ auf Spurensuche:

Einstellung: Die „Bruderschaft“ bei Salzburg funktioniert nicht mehr so gut wie in den Jahren zuvor. „Wir agieren nicht mehr als Einheit, es fehlt die Verbindung. Wir müssen uns wieder das Glück erarbeiten, sonst sieht es schlecht aus“, fasste Nissner zusammen.

Stürmer Benjamin Nissner und Co. brauchen bisher zu viele Chanen für einen Torerfolg.
Stürmer Benjamin Nissner und Co. brauchen bisher zu viele Chanen für einen Torerfolg.(Bild: Bernd Feil - EC Red Bull Salzburg)

Strafen: Das schlägt sich auch in der „Kühlbox“ nieder. Wegen zahlreicher unnötiger Strafen stand man bisher bereits 55-mal in Unterzahl auf dem Eis – Ligahöchstwert!

Chancenverwertung: Mit 552 Torschüssen gab man die meisten der Liga ab, 46 Treffer daraus sind schlichtweg zu wenig (Erfolgsquote: 8,3 Prozent!).

Lesen Sie auch:
Trotz starkem Spiel musste sich Tolvanen am Ende geschlagen geben.
2:3-Overtimepleite
Bulls blamierten sich beim Schlusslicht im Ländle
29.10.2025
Krone Plus Logo
Crowdfunding gestartet
Für den Olympia-Traum zählt für ÖSV-Ass jeder Cent
30.10.2025
Amadeus Horse Indoors
Reit-Festspiele mit vierfacher Olympiasiegerin
28.10.2025

Umstellungen: Auch wenn einige aus Verletzungen resultierten, sind die vielen Linien-Umstellungen sicherlich keine Hilfe. So kann man keine Reihenchemie aufbauen.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
