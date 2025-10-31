Vier Gründe für das Gruselhockey der Eisbullen

„Nach den zwei schnellen Toren haben wir einen Schritt zurück gemacht, sie haben uns teilweise an die Wand gespielt“, seufzte Benjamin Nissner einen Tag nach der Niederlage in Vorarlberg. Passend zur Jahreszeit präsentierten die Eisbullen dort Gruselhockey. Der ICE Hockey League-Serienmeister hat in dieser Spielzeit Probleme in die Gänge zu kommen, bevor Freitag (19.30) Ljubljana – Michael Raffl ist wieder dabei – zu Gast ist, begab sich die „Krone“ auf Spurensuche: