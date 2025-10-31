Der „Buddha vom Ballhausplatz“ und seine Bürde

Spirituell gesehen tragen Menschen, die mit Rückenproblemen kämpfen, oft zu schwer. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Das gilt für einen Bundespräsidenten und den „Buddha vom Ballhausplatz“, wie Stocker bei seinem Amtsantritt von der „Krone“ tituliert wurde, in gleicher Weise. Auch wenn ein Buddha in der buddhistischen Lehre keine Lasten trägt, sondern von ihnen befreit ist.