Graf von Paris fleht: „Gebt uns Juwelen zurück“

Gestohlene Gegenstände gehörten einst dem Königshaus

Die insgesamt acht gestohlenen Gegenstände stammen aus dem 19. Jahrhundert und gehörten einst dem französischen Königshaus oder den imperialen Herrschern des Landes. Darunter befinden sich die Tiara, eine Halskette und ein einzelner Ohrring aus dem Saphir-Set, das Königin Marie-Amelie und Königin Hortense gehörte. Eine Tiara und eine Brosche von Kaiserin Eugenie sowie eine Smaragdkette und ein Paar Smaragdohrringe, die Napoleon Kaiserin Marie Louise zu ihrer Hochzeit geschenkt hatte, gehörten ebenfalls zur Beute der Diebe.