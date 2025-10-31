F1-Legende spricht über Nachfolger von Hamilton

Bearman ist schon länger ein Teil der Ferrari-Akademie und durfte in der Vorsaison sogar schon als Sainz-Ersatzmann im Boliden der Scuderia Platz nehmen. Dazu kommt: In Mexiko machte der 20-Jährige mit einem sensationellen vierten Platz auf sich aufmerksam, während die Kritik an Hamilton immer größer wird. Laut ESPN hätten schon „mehrere hochrangige Persönlichkeiten aus dem Fahrerlager“ angedeutet, dass die Scuderia Hamilton angesichts seiner aktuellen Leistungen keinen neuen Vertrag mehr anbieten werde. Doch wie lange läuft der Kontrakt mit dem Briten noch?