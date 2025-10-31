F1-Legende spricht über Nachfolger von Hamilton

Die Tage von Lewis Hamilton bei Ferrari scheinen endgültig gezählt zu sein – und der Nachfolger des siebenfachen Weltmeisters steht angeblich auch schon fest. Das behauptet zumindest F1-Legende Martin Brundle.
„Sobald bei Ferrari aus irgendeinem Grund ein Platz frei wird, sollte Oliver Bearman diesen Platz einnehmen. Ich finde ihn hervorragend, er lernt schnell und nutzt seine Chance optimal“, so der 66-jährige Brite im Sky-Podcast. Und auch ESPN brachte den Haas-Piloten zuletzt als Hamilton-Nachfolger ins Rennen. Kein Wunder!
Bearman ist schon länger ein Teil der Ferrari-Akademie und durfte in der Vorsaison sogar schon als Sainz-Ersatzmann im Boliden der Scuderia Platz nehmen. Dazu kommt: In Mexiko machte der 20-Jährige mit einem sensationellen vierten Platz auf sich aufmerksam, während die Kritik an Hamilton immer größer wird. Laut ESPN hätten schon „mehrere hochrangige Persönlichkeiten aus dem Fahrerlager“ angedeutet, dass die Scuderia Hamilton angesichts seiner aktuellen Leistungen keinen neuen Vertrag mehr anbieten werde. Doch wie lange läuft der Kontrakt mit dem Briten noch?
Wie lange läuft der Vertrag?
Ferrari bestätigte 2024 lediglich, dass Hamilton einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet habe. Die italienische „Gazzetta dello Sport“ spekulierte über einen Vertrag bis Ende 2026 – allerdings mit einer „Option“ für 2027.
Fest steht: Hamilton braucht bessere Ergebnisse. Die Formel 1 gastiert ab 7. November in Sao Paulo. In Brasilien wartet ein Sprint und ein Grand Prix auf den sich der Rekord-Champion offenbar schon freut ...
