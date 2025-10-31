Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brite schon bald weg?

F1-Legende spricht über Nachfolger von Hamilton

Formel 1
31.10.2025 14:01
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton(Bild: AFP/YVES HERMAN)

Die Tage von Lewis Hamilton bei Ferrari scheinen endgültig gezählt zu sein – und der Nachfolger des siebenfachen Weltmeisters steht angeblich auch schon fest. Das behauptet zumindest F1-Legende Martin Brundle.

0 Kommentare

„Sobald bei Ferrari aus irgendeinem Grund ein Platz frei wird, sollte Oliver Bearman diesen Platz einnehmen. Ich finde ihn hervorragend, er lernt schnell und nutzt seine Chance optimal“, so der 66-jährige Brite im Sky-Podcast. Und auch ESPN brachte den Haas-Piloten zuletzt als Hamilton-Nachfolger ins Rennen. Kein Wunder!

Oliver Bearman
Oliver Bearman(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)

Bearman ist schon länger ein Teil der Ferrari-Akademie und durfte in der Vorsaison sogar schon als Sainz-Ersatzmann im Boliden der Scuderia Platz nehmen. Dazu kommt: In Mexiko machte der 20-Jährige mit einem sensationellen vierten Platz auf sich aufmerksam, während die Kritik an Hamilton immer größer wird. Laut ESPN hätten schon „mehrere hochrangige Persönlichkeiten aus dem Fahrerlager“ angedeutet, dass die Scuderia Hamilton angesichts seiner aktuellen Leistungen keinen neuen Vertrag mehr anbieten werde. Doch wie lange läuft der Kontrakt mit dem Briten noch?

Wie lange läuft der Vertrag?
Ferrari bestätigte 2024 lediglich, dass Hamilton einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet habe. Die italienische „Gazzetta dello Sport“ spekulierte über einen Vertrag bis Ende 2026 – allerdings mit einer „Option“ für 2027. 

Fest steht: Hamilton braucht bessere Ergebnisse. Die Formel 1 gastiert ab 7. November in Sao Paulo. In Brasilien wartet ein Sprint und ein Grand Prix auf den sich der Rekord-Champion offenbar schon freut ... 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
114.874 mal gelesen
Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
94.744 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
82.164 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf