Thriller“Echo Valley“: Mama wird‘s schon richten

Papa Richard hat sich dem längst entsagt, aber Mama Kate tut das, was liebevolle Eltern meistens tun: die zweite Wange hinhalten. Dabei ist ihre emotionale Schmerzgrenze gerade zur Gänze ausgereizt, hat sie erst vor kurzem ihre Ehefrau bei einem Reitunfall verloren. Seit dem kümmert sie sich – wie in Trance – alleine um ihre malerische Pferdefarm. Doch die traumatische Lethargie endet abrupt, als Claire eines Abends blutüberströmt und mit einer Leiche im Auto auftaucht. Kate schaltet sofort in den Mama-beschützt-Tochter-Modus und tappt dabei in eine perfide Falle