Neue Staffel in Rom: Wann kommt Emily nach Wien?

Ein Symptom, das stellvertretend ist für die ganze Entwicklung der Glamour-Produktion: Der große Erfolg führt mittlerweile dazu, dass die wildesten Ideen und Handlungsstränge einfach durchgezogen werden, ohne auf Logik zu achten. Man will eine sexy Tanzszene einbauen – es wird einfach in einem Halbsatz erwähnt, dass der betreffende Charakter zufällig eine Tanzausbildung hat, obwohl dieser bisher nur im Anzug aufgetreten ist. So wirbelt man von Szene zu Szene, sodass der Zuschauer kaum Zeit hat, zu hinterfragen, warum plötzlich fast der gesamte Cast fadenscheinige Gründe findet, sich in Rom aufzuhalten. Vielleicht machen sie nächstes Mal einen Ausflug nach Wien? Schöne Kulissen und tolle Outfits gibt es auch hier genug.