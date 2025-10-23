So mega hot feierte Kim Kardashian ihren 45er!

Durch Kinder immer mit Kanye verbunden

Selbst nach dem Ehe-Aus habe sie sich immer schlecht gefühlt, ihren Ex beschützen und ihm helfen wollen. Sie sei von Gedanken wie „Ich hätte durchhalten sollen“ oder „ich hätte helfen können“ regelrecht verfolgt worden, zeigte sich Kardashian traurig. Aber es sei einfach schwierig, denn sie habe schlichtweg nicht den „Luxus, einfach wegzugehen und nie wieder mit ihm zu tun zu haben“. Immerhin habe sie vier Kinder mit Kanye.