So mega hot feierte Kim Kardashian ihren 45er!

Kaum zu glauben, aber wahr: Am Dienstag wurde Kim Kardashian 45 Jahre jung. Und sie hat noch längst nicht vor, in Sachen aufreizender Looks kürzerzutreten, wie sie mit ihrem Geburtstags-Outfit eindrücklich unter Beweis stellte.
Ihre große Geburtstagsparty ließ Kim Kardashian in Paris steigen. Dort präsentierte sie sich zuerst am Red Carpet anlässlich ihrer „All‘s Fair“-Serienpremiere, um danach in ihr Birthday-Outfit zu schlüpfen. Und das hatte es wahrlich in sich!
Vintage-Look, der nicht heißer sein könnte
Das Dress aus goldenem Korsett und weißem Rock war nämlich nicht nur so kurz geschnitten, dass es gerade mal so über die ausladenden Kurven der Reality-Queen reichte und somit auch Kims lange Beine in Szene setzte. Das eng geschnürte Korsett formte zudem eine Sanduhrfigur und ließ das Kardashian-Dekolleté in bestem Licht erscheinen.
Goldene Sandaletten sowie ein goldener Schimmer auf dem gebräunten Teint sorgten zudem dafür, dass das Geburtstagskind wie eine griechische Göttin aussah.
Der Look, den sich Kim Kardashian für ihre große Party zum 45er ausgesucht hatte, war selbstverständlich kein 08/15-Style von der Stange, sondern ein echtes Vintage-Luxus-Stück von Givenchy – 1997 von niemand Geringerem als Topmodel Naomi Campbell am Laufsteg getragen!
Ehe mit West große Belastung
Doch Kim Kardashian sorgte rund um ihren Geburtstag nicht nur mit ihren aufsehenerregenden Looks für Schlagzeilen, sie schlug in auch ernste Töne zum Ehe-Aus mit Kanye West an.
„Ich hatte keine Schuppenflechte mehr, seit ich geschieden bin, und jetzt fängt sie wieder an“, ließ Kardashian laut „People“-Magazin in der Premierenepisode der siebten Staffel von „The Kardashians“ tief blicken. Doch während des Drehs sei ihr Stresslevel wieder gestiegen, weshalb sie „wieder Schuppenflechte“ habe.
„Hatte das Gefühl, ich hätte Stockholm-Syndrom“
Kim wurde zudem gefragt, was ihr durch den Kopf gehe, wenn sie das seltsame Verhalten ihres Ex-Gatten sehe. „Meine armen Kinder“, antwortete die 45-Jährige daraufhin. Während die Erwachsenen damit umgehen könnten, müsse sie ihre Kids North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) so lange es geht, davor beschützen. „Sie werden Dinge erfahren. Sie werden erwachsen, sie werden es sehen“, erklärte sie.
Auf ihre siebenjährige Ehe und die Trennung von Kanye West angesprochen, verriet Kardashian schließlich: „Ich hatte immer das Gefühl, ich hätte ein bisschen das Stockholm-Syndrom.“
Durch Kinder immer mit Kanye verbunden
Selbst nach dem Ehe-Aus habe sie sich immer schlecht gefühlt, ihren Ex beschützen und ihm helfen wollen. Sie sei von Gedanken wie „Ich hätte durchhalten sollen“ oder „ich hätte helfen können“ regelrecht verfolgt worden, zeigte sich Kardashian traurig. Aber es sei einfach schwierig, denn sie habe schlichtweg nicht den „Luxus, einfach wegzugehen und nie wieder mit ihm zu tun zu haben“. Immerhin habe sie vier Kinder mit Kanye.
