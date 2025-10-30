Drama im Himalaya
Gewaltige Schneewolke hüllt Bergsteigercamp ein
Dramatische Szenen aus Nepal: Am Wochenende stieg am Annapurna im Himalaya eine gewaltige Schneewolke auf. Touristen, die auf 4000 Meter Seehöhe auf einem der höchsten Berge der Welt unterwegs waren, ließen sich davon nur mäßig beeindrucken.
Trotzdem hatten die Wanderer am 26. Oktober im North Annapurna Base Camp auf der Nordseite des Annapurnas gewaltiges Glück. Das Camp wurde von der Schneewolke förmlich überrollt. Nur langsam aber entfernen sich die Touristen von dem Naturschauspiel.
Es dauert nur wenige Sekunden und Zelte werden eingenebelt, die Sicht sinkt auf null.
Sehen Sie hier eine Videoaufnahme zeigen des dramatischen Moments:
Die Bestätigung, dass mehrere Bergführer vermisst würden, blieb von offizieller Seite bislang aus. Auch, ob es Todesopfer gibt, ist nicht bekannt. Behörden haben sich bislang nicht geäußert.
Schneewolke oder Lawine?
- Eine Lawine ist ein abrutschendes Schneepaket aus Schnee, Eis und eventuell Geröll. Sie lösen sich vom Hang, rutschen talwärts und entwickeln enorme Energie. Der untere Teil – kompakte, dichte Schneemasse – kann Menschen begraben, Knochen brechen, Bäume entwurzeln, Hütten mitreißen. Das Verschüttungs-, Erstickungs- und Trauma-Risiko ist hoch.
- Eine Schneewolke ist der feine, zerstäubte, pulvrige Teil der Lawine im oberen Bereich. Hier wirbeln Schneepartikel auf und erzeugen Turbulenzen – wie ein weißer Nebel, der über das Gelände rollt. Die Wolke kann Sicht und Orientierung auf sehr stark reduzieren.
Behörden hatten aufgrund des Schneefalls und der Sturmlage vor Schneewolken und Lawinen gewarnt. Warum die Wanderer trotzdem zu einer Tour aufbrachen, ist unbekannt.
Kommentare
