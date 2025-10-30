Bauern betonen: „Wir sind nicht die Preistreiber“

Von 100-Euro-Lebensmitteleinkauf bleiben Produzent vier Euro

Saftige Äpfel sind ein Stichwort für die aktuell heiße Debatte um saftige Lebensmittelpreise. „Für erstklassige Qualität bekommt der Bauer selbst aber nur 50 Cent pro Kilo“, rechnet Steinegger vor. Dass das nicht zusammenpasst mit dem Preis im Geschäft (um die 2,39 Euro), stößt den kostengeplagten Bauern auf. Dasselbe beim Brot: Ein Kilo geht im Handel mit 3,40 Euro über die Budel, der Bauer kriegt davon 18 Cent! Vom Schnitzel im Lokal, das circa 18 Euro kostet, gehen gerade einmal 53 Cent an den Produzenten. Die Liste ließe sich fortsetzen.