Slowakei: Tempolimit für Fußgänger kommt nicht

Anders als zunächst angenommen wird in der Slowakei doch kein Tempolimit für Fußgängerinnen und Fußgänger eingeführt. Am Mittwochabend stellte der Abgeordnete Lubomir Vazny klar, dass es sich nur um ein Missverständnis handle. Das Tempolimit richte sich an alle anderen, die sich auf Gehwegen bewegten.