Nach Kreuzfahrt-Drama
Erstes Foto von Oma, die auf einsamer Insel starb
Suzanne Rees (80) aus Sydney hatte eine Luxus-Kreuzfahrt mit der „Coral Adventurer“ gebucht. Für 60 Tage und ein Ticket um umgerechnet 45.350 Euro sollte sie mit 112 anderen Passagieren Australien umrunden. Doch schon beim ersten Stopp blieb die Frau zurück, starb auf der abgelegenen Lizard Island. Ihre Tochter gibt der Toten mit einem Foto ein Gesicht und klagt an: „Meine Mutter starb ganz allein!“
Katherine Rees sagte, ihre Mutter habe sich während einer organisierten Bergbesteigung auf den Cook‘s Look schwach und krank gefühlt und habe die Anweisung erhalten, ohne Begleitung umzukehren. Dies habe die 80-jährige, erfahrene Wanderin auch getan. Doch auf dem Weg zurück zum Kreuzfahrtschiff verirrte sie sich offenbar.
Dieses legte schließlich ohne die alleinreisende Frau ab – offenbar war keine Passagierzählung durchgeführt worden. „Irgendwann während dieser Ereignisse oder kurz danach starb meine Mutter allein“, so Katherine in der Tageszeitung „The Australian“.
„Fehlender Menschenverstand“
Ihre Familie sei „schockiert und traurig“, dass Suzanne offenbar aufgrund von „mangelnder Fürsorge und fehlendem gesunden Menschenverstand“ zurückgelassen wurde.
Rees sei erst am Samstagabend gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet worden, da sie nicht zum Abendessen erschienen war – fünf Stunden, nachdem das Schiff auf Lizard Island im Great Barrier Reef abgelegt hatte.
Die Plattform „Vessel Finder“, die Echtzeitdaten zur Verfolgung von Schiffen bereitstellt, zeigt jedoch, dass die „Coral Adventurer“ am Samstag erst gegen 21 Uhr in Richtung besagter Insel fuhr und dort am Samstag gegen 2 Uhr morgens ankam.
Frau erst am nächsten Tag gefunden
Wie die „Daily Mail“ berichtet, habe ein Hubschrauber mit der Suche aus der Luft begonnen, sieben Besatzungsmitglieder hätten mit Taschenlampen den Berg abgesucht, ohne Erfolg. Erst am nächsten Tag wurde die 80-Jährige tot gefunden und deren Leichnam am Sonntag um etwa 16 Uhr ausgeflogen.
Reederei gibt keine Details preis
„Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an, aber wir bedauern zutiefst, dass dies passiert ist, und bieten der Familie der Frau unsere volle Unterstützung an“, so Coral-Expeditions-Geschäftsführer Mark Fifield. „Wir arbeiten eng mit der Polizei von Queensland und anderen Behörden zusammen, um deren Ermittlungen zu unterstützen. Solange diese noch andauern, können wir keine weiteren Kommentare abgeben.“ Die australische Seefahrtsbehärde (AMSA) hat Ermittlungen eingeleitet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.