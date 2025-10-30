Erstes Foto von Oma, die auf einsamer Insel starb

Reederei gibt keine Details preis

„Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an, aber wir bedauern zutiefst, dass dies passiert ist, und bieten der Familie der Frau unsere volle Unterstützung an“, so Coral-Expeditions-Geschäftsführer Mark Fifield. „Wir arbeiten eng mit der Polizei von Queensland und anderen Behörden zusammen, um deren Ermittlungen zu unterstützen. Solange diese noch andauern, können wir keine weiteren Kommentare abgeben.“ Die australische Seefahrtsbehärde (AMSA) hat Ermittlungen eingeleitet.