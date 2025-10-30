Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Kreuzfahrt-Drama

Erstes Foto von Oma, die auf einsamer Insel starb

Ausland
30.10.2025 10:40

Suzanne Rees (80) aus Sydney hatte eine Luxus-Kreuzfahrt mit der „Coral Adventurer“ gebucht. Für 60 Tage und ein Ticket um umgerechnet 45.350 Euro sollte sie mit 112 anderen Passagieren Australien umrunden. Doch schon beim ersten Stopp blieb die Frau zurück, starb auf der abgelegenen Lizard Island. Ihre Tochter gibt der Toten mit einem Foto ein Gesicht und klagt an: „Meine Mutter starb ganz allein!“

0 Kommentare

Katherine Rees sagte, ihre Mutter habe sich während einer organisierten Bergbesteigung auf den Cook‘s Look schwach und krank gefühlt und habe die Anweisung erhalten, ohne Begleitung umzukehren. Dies habe die 80-jährige, erfahrene Wanderin auch getan. Doch auf dem Weg zurück zum Kreuzfahrtschiff verirrte sie sich offenbar.

Dieses legte schließlich ohne die alleinreisende Frau ab – offenbar war keine Passagierzählung durchgeführt worden. „Irgendwann während dieser Ereignisse oder kurz danach starb meine Mutter allein“, so Katherine in der Tageszeitung „The Australian“.

Suzanne Rees (80)
Suzanne Rees (80)(Bild: zVg)
Suzanne Rees (80) aus Sydney (kleines Bild): Ihr Tod ereignete sich nur einen Tag, nachdem das ...
Suzanne Rees (80) aus Sydney (kleines Bild): Ihr Tod ereignete sich nur einen Tag, nachdem das Kreuzfahrtschiff am Freitagnachmittag in Cairns zur Reise aufgebrochen war.(Bild: Krone KREATIV/Kalyakan – stock.adobe.com (Symbolbild), zVg, Krone KREATIV)

„Fehlender Menschenverstand“
Ihre Familie sei „schockiert und traurig“, dass Suzanne offenbar aufgrund von „mangelnder Fürsorge und fehlendem gesunden Menschenverstand“ zurückgelassen wurde.

Rees sei erst am Samstagabend gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet worden, da sie nicht zum Abendessen erschienen war – fünf Stunden, nachdem das Schiff auf Lizard Island im Great Barrier Reef abgelegt hatte. 

Lizard Island ist bei Tauchern, Schnorchlern und Wanderern beliebt und eines der abgelegensten ...
Lizard Island ist bei Tauchern, Schnorchlern und Wanderern beliebt und eines der abgelegensten Reiseziele am Great Barrier Reef.(Bild: AFP/DAVID GRAY / AFP)

Die Plattform „Vessel Finder“, die Echtzeitdaten zur Verfolgung von Schiffen bereitstellt, zeigt jedoch, dass die „Coral Adventurer“ am Samstag erst gegen 21 Uhr in Richtung besagter Insel fuhr und dort am Samstag gegen 2 Uhr morgens ankam. 

Frau erst am nächsten Tag gefunden
Wie die „Daily Mail“ berichtet, habe ein Hubschrauber mit der Suche aus der Luft begonnen, sieben Besatzungsmitglieder hätten mit Taschenlampen den Berg abgesucht, ohne Erfolg. Erst am nächsten Tag wurde die 80-Jährige tot gefunden und deren Leichnam am Sonntag um etwa 16 Uhr ausgeflogen.

Lesen Sie auch:
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
29.10.2025

Reederei gibt keine Details preis
„Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an, aber wir bedauern zutiefst, dass dies passiert ist, und bieten der Familie der Frau unsere volle Unterstützung an“, so Coral-Expeditions-Geschäftsführer Mark Fifield. „Wir arbeiten eng mit der Polizei von Queensland und anderen Behörden zusammen, um deren Ermittlungen zu unterstützen. Solange diese noch andauern, können wir keine weiteren Kommentare abgeben.“ Die australische Seefahrtsbehärde (AMSA) hat Ermittlungen eingeleitet.

Porträt von Mara Tremschnig
Mara Tremschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SydneyAustralien
InselMutterFamilie
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf