Cobra rückte aus

Bewaffneter drohte: „Ich will im Kampf sterben“

Wien
30.10.2025 10:25

Großalarm am Mittwochabend im Wiener Bezirk Floridsdorf: Wie berichtet, beobachteten Anrainer einen Mann am Fenster seiner Wohnung, der mit einer Schusswaffe hantierte und damit drohte, zu schießen. Die Polizei ging keinerlei Risiko ein und rückte mit Einsatzkräften der WEGA und Cobra samt Panzerfahrzeug an. 

Kurz vor 18.30 Uhr kam es zu dem Einsatz. Doch selbst das Großaufgebot an top ausgerüsteten Einsatzkräften hielt den Verdächtigen, einen 48 Jahre alten Österreicher, nicht davon ab, seine wüsten Drohungen zu wiederholen. Als die Beamten ihn dazu aufforderten, die Wohnung zu verlassen, stieß auch das auf taube Ohren. Anrainer wollen in weiterer Folge Schüsse gehört haben.

+3
Fotos

Die Umgebung wurde daraufhin großräumig abgesperrt. Weitere Einsatzkräfte nachalarmiert, darunter auch ein gepanzertes Fahrzeug der Exekutive. Die Rettung rückte ebenfalls vorsorglich mit mehreren Fahrzeugen an.

Lesen Sie auch:
Cobra stürmte Wohnung
Mann bedrohte Nachbarn mit der Gasdruckpistole
29.10.2025

Zu keinem Gespräch bereit
Ebenso alarmiert wurde ein Verhandlungsteam, das Kontakt zum Verdächtigen aufnehmen sollte. Doch der 48-Jährige ließ nicht mit sich reden. „Ich will im Kampf sterben“, soll der mutmaßliche Täter laut „Krone“-Informationen gebrüllt haben.

Schlussendlich entschieden sich die Beamten zum Zugriff. Einsatzkräften des EKO Cobra gelang es, den Mann zu überwältigen und festzunehmen. In der Wohnung wurde eine Gasdruckpistole aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen sind im vollen Gange.

