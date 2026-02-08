Lenker krachte mit Pkw von hinten in Linienbus

Am Samstagvormittag hat sich auf der L200 in Mellau ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wohl aus Unachtsamkeit ist ein Autofahrer einem Linienbus aufgefahren. Der Mann zog sich dabei nicht näher definierte Verletzungen zu.
Zugetragen hat sich der Crash gegen 12.50 Uhr. Der Zusammenstoß war derart heftig, dass der Pkw vermutlich als Totalschaden eingestuft werden dürfte. Der Fahrer aus dem Bezirk Bregenz erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.
Ermittlungen laufen
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Unfallstelle schnell geräumt, die Beeinträchtigungen für den Verkehr hielten sich folglich in Grenzen. Die Polizei Mellau hat Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen.
