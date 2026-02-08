Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Totalschaden

Lenker krachte mit Pkw von hinten in Linienbus

Chronik
08.02.2026 16:25
Der Pkw wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.
Der Pkw wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.(Bild: Shourot Maurice)

Am Samstagvormittag hat sich auf der L200 in Mellau ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wohl aus Unachtsamkeit ist ein Autofahrer einem Linienbus aufgefahren. Der Mann zog sich dabei nicht näher definierte Verletzungen zu. 

0 Kommentare


Zugetragen hat sich der Crash gegen 12.50 Uhr. Der Zusammenstoß war derart heftig, dass der Pkw vermutlich als Totalschaden eingestuft werden dürfte. Der Fahrer aus dem Bezirk Bregenz erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Ermittlungen laufen
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Unfallstelle schnell geräumt, die Beeinträchtigungen für den Verkehr hielten sich folglich in Grenzen. Die Polizei Mellau hat Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-0° / 6°
Symbol wolkig
Bludenz
-0° / 9°
Symbol heiter
Dornbirn
-0° / 5°
Symbol heiter
Feldkirch
-2° / 5°
Symbol heiter

krone.tv

Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
199.579 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
135.720 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
121.469 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Chronik
Unfall in Hirschegg
Traktor umgekippt, Fahrer schwer verletzt
Torschütze sieht Rot
Altach besiegt Schlusslicht Blau-Weiß Linz
Totalschaden
Lenker krachte mit Pkw von hinten in Linienbus
Ach, übrigens...
Die lange Nacht von Mailand
Krone Plus Logo
Bregenzer Festspiele
Prototypen sind ihre Spezialität: Susanna Boehm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf