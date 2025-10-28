Die Politik spart am falschen Platz

Noch im Wahlkampf 2024 turnte sich der dann mit dem Posten des EU-Kommissars belohnte Magnus Brunner mit alternativen Fakten über die Wahrheit des Staatshaushalts. Und der auf einen Superjob bei der Europäischen Investitionsbank gehievte Karl Nehammer schwadronierte etwas von einem Wunderkuchen, der Österreich satt machen werde.