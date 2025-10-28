Krise im Gesundheitssystem: Was haben Sie erlebt?

Übertrieben? Wirklich?

Im Jahr 2012 verweigerte nur jeder sechste Kassen-Kinderarzt die Neuaufnahme von Patienten, heute mehr als die Hälfte. Auf einen Termin beim Frauenarzt warten Wienerinnen im Durchschnitt 32 Tage – im Jahr 2012 waren es noch 8.

22 Wochen – so lange dauert, es bis ein Patient in der Klinik Floridsdorf ein neues Knie erhält.

Das Gesundheitsbarometer der Ärztekammer offenbart: 70 Prozent der Patienten sind bei der Umfrage der Meinung, das Gesundheitswesen habe die falsche Richtung eingeschlagen. Seit 2016 werden diese Analysen durchgeführt, noch nie war die Einschätzung so schlecht, erklärte Meinungsforscher Peter Hajek. All das sind Zahlen. Und hinter jeder steht ein Mensch – von den aktuellen Todesfällen in mehreren Bundesländern wegen chronischer Unterversorgung einmal abgesehen.