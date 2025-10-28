Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Was soll das?“

40-Stunden-Woche für Gen-Z-Influencer „kein Leben“

Viral
28.10.2025 20:21
Julian Kamps ist nach drei Wochen Vollzeit am Limit.
Julian Kamps ist nach drei Wochen Vollzeit am Limit.(Bild: leonidkos/juliankmps)

„Kein Leben“ sei eine 40-Stunden-Woche, lamentierte nun ein deutscher Gen-Z-Influencer in einem Instagram-Video. Der Clip ging viral und löste eine heftige Debatte über Arbeitsmoral und den Wunsch nach mehr Freizeit aus. Der Influencer selbst möchte seine Stunden jedenfalls „reduzieren“.

0 Kommentare

Der 24-jährige deutsche Influencer Julian Kamps hat mit einem Video eine Onlinedebatte ausgelöst. Seit drei Wochen arbeite er nun Vollzeit – und daran hat der ehemalige „Germany's next Topmodel“- Kandidat auch einiges auszusetzen. Nach einem typischen Arbeitstag klagte er, dass ihm nach der Abfahrt um 7.30 Uhr und der abendlichen Heimkehr nur „drei Stunden zum Leben“ blieben. Das sei aber „Quatsch“. 

„Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass das das Leben ist“, so Kamps in dem Clip. Er kündigte an, seine Arbeitsstunden so schnell wie möglich reduzieren zu wollen. Vollzeit zu arbeiten gehe gar nicht: „Was soll das?“ Das Video verbreitete sich rasant und erreichte innerhalb weniger Stunden mehrere Millionen Aufrufe.

Heftige Reaktionen im Netz
Die Kommentare unter dem Video fielen sehr unterschiedlich aus. Viele Nutzer stimmten Kamps zu und betonten den Wunsch nach mehr Freizeit und psychischer Gesundheit.

Eine Userin schrieb: „Das ist sowas von NICHT GenZ, das ist einfach nur gesunder Menschenverstand. Ihr macht das jetzt schon so viel besser als wir (Millennials).“ Andere kritisierten die junge Generation als weniger belastbar, nannten Kamps „wohlstandsverwahrlost“ und verwiesen darauf, dass ältere Generationen weitaus intensivere Arbeitswochen durchstehen mussten.

In einem Folgevideo berichtete Kamps von Beleidigungen und nannte sich selbst den „meistgehassten Gen-Z-Mensch“ Deutschlands.

Lesen Sie auch:
Gewerkschafterin Barbara Teiber kontert Kritik: „Teilzeit ging nicht auf Kosten der Vollzeit.“
Teilzeit-Debatte
„Das ist ein Angriff auf das soziale Steuersystem“
23.08.2025
Heftige Debatte tobt
Wird Österreich bald zur Teilzeit-Republik?
22.07.2025

Debatte über die Arbeitsmoral
Die Diskussion spiegelt einen grundlegenden Konflikt wider: die Frage nach der Arbeitsmoral der „Gen Z“ (Personen geboren zwischen 1995 und 2010) und der Zukunft der Arbeitszeit. Während junge Menschen oft mehr Flexibilität fordern, warnen manche aus Wirtschaft und Politik vor einem sinkenden Arbeitsvolumen.

Kamps widerspricht dem Vorwurf, seine Generation habe keine Lust zu arbeiten. Es bleibe bei einem Achtstundentag einfach zu wenig Zeit für Familie, Freunde oder Erledigungen. Der Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten ist jedoch nicht auf die junge Generation beschränkt, sondern findet sich in allen Altersgruppen wieder.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Cop-Cam-Video zeigt:
Held zieht Mann aus brennendem Wrack
Alles nur Fake!
Nach „Panda-Hunden“: Zoo malt Esel wie Zebra an
Beni Hafner alias Oimara sorgte mit „Wackelkontakt“ für einen Hit in den Skihütten.
Krone Plus Logo
Abgehen zu Möbelstück
„Ich wusste sofort, dass dieses Lied ein Hit wird“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
149.821 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
132.527 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
126.869 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Viral
„Was soll das?“
40-Stunden-Woche für Gen-Z-Influencer „kein Leben“
Betrug in Serie
Falsche Kunsthändlerin ergaunerte 900.000 Euro
Soldaten in Action
Heldenplatz bebt! Bundesheer-Tanz wird Online-Hit
Neuer Trend „Trad Son“
Diesen jungen Männern zahlen die Eltern ALLES
„Neuer Mitarbeiter“
Hollywoodstar „undercover“ im Wiener Gartenbaukino
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf