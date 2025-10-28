Gurktal Straße: Zwei Autos prallten gegeneinander

Gemeinsam mit dem Roten Kreuz wurden die verletzten Personen aus den Fahrzeugen gerettet und anschließend mit dem Rettungswagen in die Spitäler nach Friesach und Klagenfurt gebracht, der schwer verletzte 87-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.