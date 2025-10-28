Gurktal Straße: Zwei Autos prallten gegeneinander

Stark beschädigte Autos und vier Verletzte gibt es nach einem Verkehrsunfall auf der Gurktal-Bundesstraße bei Straßburg in Kärnten.
Zwei Fahrzeuge sind am Dienstag, 28. Oktober, gegen 16.30 Uhr auf der B93 Gurktal Bundesstraße gegeneinandergestoßen.
Bei der Freiwilligen Feuerwehr Straßburg schrillte die Sirene: In der Einsatzmeldung wurde zunächst ein Unfall mit einer eingeklemmten Person gemeldet. Am Unfallort konnte der Einsatzleiter jedoch rasch feststellen, dass niemand eingeklemmt war.
Eine 76-jährige Frau war im Auto von Pöckstein Richtung Straßburg gefahren, war aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Wagen eines 87-jährigen Mannes und dessen beiden Beifahrern kollidiert.
Gemeinsam mit dem Roten Kreuz wurden die verletzten Personen aus den Fahrzeugen gerettet und anschließend mit dem Rettungswagen in die Spitäler nach Friesach und Klagenfurt gebracht, der schwer verletzte 87-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.
Ein Abschleppdienst barg die schwer beschädigten Autos. Nach etwa einer Stunde konnten alle beteiligten Feuerwehren – auch die FF St. Georgen ob Straßburg, Gurk, Althofen standen im Einsatz – wieder in ihre Rüsthäuser einrücken, so die FF Straßburg.
Die B 93 war für etwa eine Stunde in diesem Bereich gesperrt. Ein durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.
