Mann raste ohne gültigen Schein in Straßentafel

Ungültiger Führerschein, mehrere Anzeigen

Im Zuge der darauffolgenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte die Beamten fest, dass der Mann auch keinen gültigen Führerschein hatte. Er verweigerte zudem den Alko-Vortest und den darauffolgenden Alkomatentest. Die Weiterfahrt wurde ihm verboten. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen kämpfen.