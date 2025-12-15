Mann raste ohne gültigen Schein in Straßentafel

Ein 43-Jähriger wurde am Sonntag mehrfach angezeigt: Zuerst raste er in ein Straßenschild, flüchtete und wurde von den Beamten schließlich ohne Führerschein gefasst.
Ein 43-Jähriger war am Sonntag gegen 20.30 mit einem Firmenfahrzeug im Stadtgebiet von Feldkirchen unterwegs, als er plötzlich in eine Verkehrstafel fuhr. Anstatt anzuhalten und die Polizei zu verständigen, fuhr der Mann einfach davon – in Richtung einer Tankstelle.
Eine Streife fand kurz darauf das beschädigte Verkehrszeichen und konnte den Lenker ausfindig machen. „Nach Auswertung vorhandener Videoaufzeichnungen der Tankstelle konnte der 43-jährige Feldkirchner eindeutig als Lenker des Unfallfahrzeuges identifiziert werden“, so die Landespolizeidirektion.
Ungültiger Führerschein, mehrere Anzeigen
Im Zuge der darauffolgenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte die Beamten fest, dass der Mann auch keinen gültigen Führerschein hatte. Er verweigerte zudem den Alko-Vortest und den darauffolgenden Alkomatentest. Die Weiterfahrt wurde ihm verboten. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen kämpfen.
