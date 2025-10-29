Schülerinnen retten Schwerkrankem das Leben

Teilnehmerin aus Loipersdorf

Der seltene Fall, mit dem niemand sicher gerechnet hat, traf ein: Eine Teilnehmerin der Typisierung der Ecole Güssing, Viviana Glatz (21) aus Loipersdorf, wurde als genetischer Zwilling eines schwerkranken Mannes aus Frankreich identifiziert. Diese freudige Botschaft versetzte die ganze Schule ins Staunen: „Die Wahrscheinlichkeit für so einen Treffer liegt bei unglaublichen 1 zu 500.000.“ Noch im September spendete Viviana Glatz im LKH Graz ihre Stammzellen. Nach fünf Stunden war der Eingriff abgeschlossen.