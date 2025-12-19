Notfälle am laufenden Band: Bitte um Spenden

Während die letzten Flaschenbabys für heuer über den Berg sind und bald vermittelt werden können, reihen sich im Katzenhaus von „Wir fürs Tier“ in Loipersdorf i. B. zahlreiche Notfälle aneinander. Darunter schwer verletzte Katzen wie „Huki“. Dem rund neun Wochen alten Findelkind wurde wohl ein Hinterbein abgemäht, seine Versorgung ist aktuell nicht nur finanziell eine Mammutaufgabe. Oder Streuner „Nikolaus“, der am Nikolaustag von einem Auto angefahren wurde und trotz massiver Verletzungen im Schädelbereich verzweifelt versuchte, zu fressen.