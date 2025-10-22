43 Kolumbianerinnen „ausgenutzt und ausgebeutet“

10.000 Euro Schulden schon bei Ankunft

Die „Krone“ berichtete mehrfach über den Fall: Eine Bande rund um einen in Türken (34) mit Salzburg-Bezug – medial bekannt als „El Chefe“ – hat der Anklage nach Dutzende Kolumbianerinnen unter falschen Versprechungen ins Land geholt, sie unter Androhung von Gewalt zur illegalen Sexarbeit gezwungen und ausgebeutet. Von „Zwang“ und „Täuschung“ redet die Opfer-Anwältin, die acht Kolumbianerinnen rechtlich vertritt: „Sie sind hergekommen mit der Erwartung, gut betreut zu werden und legal zu arbeiten. Es war aber alles illegal, ihnen wurde alles abgenommen.“