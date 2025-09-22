Venezuela trainiert Zivilisten für Angriff der USA

„Unwahrheiten trübten Beziehung“

Aufgrund dieser wachsenden Spannungen hat Venezuelas Präsident jetzt einen Brief an Trump geschickt. Darin bestreitet er die Verwicklung seines Landes ins Drogengeschäft und legte Karten zu Routen und zur Produktion von Drogen bei. Die Beziehungen der beiden Länder seien durch „Fake News“ beeinträchtigt worden, um einen bewaffneten Konflikt zu rechtfertigen. „Herr Präsident, ich hoffe, dass wir gemeinsam die Unwahrheiten überwinden können, die unsere Beziehung getrübt haben, die doch historisch und friedlich sein muss“, schreibt Maduro.