Restaurant verlangt frechen Preis für Kinderstuhl

66 Euro für Hochstuhl

Eigentlich hatte Frédéric, der Vater des Kleinen, schon im Vorhinein abgeklärt, dass ein Kind mit am Tisch sitzen würde. „Wir haben erfahren, dass Kinderwagen im Restaurant verboten sind, aber man versicherte uns, dass wir problemlos einen Hochstuhl gestellt bekommen würden“, sagte er dem französischen Nachrichtenportal „Midi Libre“. Als er jedoch mit einer größeren Gruppe im Restaurant eintraf, war dem nicht so: „Die Reservierung war für zwölf Personen, und mit Gabriel waren wir dreizehn. Am Eingang erklärte uns die Dame, die die Reservierungen überprüft, dass das nicht möglich sei. Wenn Gabriel am Tisch sitzen solle, müssten wir 65,90 Euro bezahlen.“