Wie ein McDonalds-Stuhl fast zu Kriminalfall wurde

Es gibt anscheinend keinen Gegenstand, der vor einem möglichen Diebstahl gefeit ist. Diese Erfahrung musste jetzt auch die McDonalds-Filiale in Ebreichsdorf im Bezirk Baden machen. Denn dort dürfte einem Pärchen ein Kinderhochstuhl mit der Optik einer Happy-Meal-Tasche wohl besonders gut gefallen haben. Also nahmen die beiden die Sitzgelegenheit einfach mit und luden sie in ihr Auto.