Grabher spricht über Hand-Verletzung und Comeback

Das Missgeschick war der bis auf Platz 54 im WTA-Ranking gekletterten Grabher kurz vor den US Open passiert. „Ja, natürlich sehr bitter, dass die Saison schon im September für mich vorbei ist. Es ist zwei Tage vor den US Open in New York beim Training passiert. Ich habe eine Vorhand ein bisschen zu spät getroffen und wollte mit dem Handgelenk korrigieren - da ist es ist ziemlich schnell gegangen“, schilderte die diesjährige Rabat-Finalistin.