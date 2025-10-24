Vorteilswelt
In Florianopolis

Julia Grabher sinnt im Viertelfinale auf Revanche

Vorarlberg
24.10.2025 16:51
Julia Grabher ist auf dem Weg zurück in die Top-100.
Julia Grabher ist auf dem Weg zurück in die Top-100.(Bild: GEPA pictures)

Es fehlt nicht mehr allzu viel für Julia Grabher auf dem Weg zurück in die Top-100! Mit dem Viertelfinaleinzug in Florianopolis (Bra) machte die Dornbirnerin einen nächsten Schritt und könnte nun gegen Simona Waltert einen weiteren machen – und sich für die Niederlage in Rio de Janeiro revanchieren.

Julia Grabher ist beim mit 115.000 Dollar dotierten WTA-125-Turnier im brasilianischen Florianopolis weiter sehr souverän unterwegs. Im Achtelfinale hatte es die Dornbirnerin (WTA-Nr. 109) mit Sada Nahimana aus Burundi zu tun, fegte die 24-Jährige in nur 59 Minuten Spielzeit mit 6:2 und 6:1 vom Platz. Grabher ließ keinen einzigen Breakball zu, nahm ihrer Gegnerin aber fünfmal das Service ab.

Ein Wiedersehen
Im Viertelfinale gibt es für das ÖTV-Ass nun die Chance auf Revanche – der Schweizerin Simona Waltert war Grabher vor knapp einer Woche im Halbfinale des 125er-Turniers in Rio de Janeiro (Bra) noch klar mit 2:6 und 3:6 unterlegen.

Viel fehlt nicht mehr
In der Weltrangliste wird die 29-Jährigeweiter klettern, mit dem Viertelfinaleinzug in Florianopolis voraussichtlich bis auf Nummer 106. Bei einem Turniersieg hätte sie sogar die Chance auf das Comeback in die Top-100.

Vorarlberg
