Spitze bei Steuern, aber Schlusslicht bei Wachstum

Woanders bleibt netto um Hunderte Euro mehr

Niedrigere Abgabenquoten sind aber nicht nur in „turbokapitalistischen“ Volkswirtschaften wie der USA für den Staat möglich. Wer auf sein Medianeinkommen statt der österreichischen die schwedische Abgabenbelastung hat, bekommt laut Berechnung der Agenda Austria 340 Euro mehr monatlich heraus, da dort die Steuerlast niedriger ist. Im Nachbarland Tschechien sind es etwa 400 Euro, in Spanien kommen um 420 Euro mehr beim Arbeitnehmer an. Dänen könnten sich über 660 Euro mehr freuen. Iren kassieren sogar 770 Euro zusätzlich im Vergleich zu einem österreichischen Steuerzahler.