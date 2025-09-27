Wiens Bürgermeister: „Lehne Israel-Boykott ab“

Seit sich Song-Contest-Sieger JJ mit seinen propalästinensischen Aussagen in einem Interview in die Nesseln gesetzt hat, kehrt keine Ruhe in diese Diskussion ein. Besonders nicht beim ORF, der als austragende Sendeanstalt von der EBU mit der Ausrichtung der „Gesangs-Europameisterschaft“ betraut worden ist. Gesalzene Millionenkosten, trotz ORF-Sparkurses, inklusive.