Wackelt jetzt der ESC?

Wiens Bürgermeister: „Lehne Israel-Boykott ab“

Unterhaltung
27.09.2025 20:00
JJ holte für Österreich heuer den Sieg und löste gleich eine Kontroverse aus.
JJ holte für Österreich heuer den Sieg und löste gleich eine Kontroverse aus.(Bild: Corinne Cumming)

Nach ORF-General Roland Weißmann solidarisiert sich nun eine ganze Initiative mit Alt-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit Israel. Sie lehnen einen Boykott Israels beim ESC entschieden ab.

Seit sich Song-Contest-Sieger JJ mit seinen propalästinensischen Aussagen in einem Interview in die Nesseln gesetzt hat, kehrt keine Ruhe in diese Diskussion ein. Besonders nicht beim ORF, der als austragende Sendeanstalt von der EBU mit der Ausrichtung der „Gesangs-Europameisterschaft“ betraut worden ist. Gesalzene Millionenkosten, trotz ORF-Sparkurses, inklusive.

Bruch mit Grundprinzipien
Nach der Intervention von Generaldirektor Roland Weißmann, der zuletzt im großen „Krone“-Interview nochmals an der Teilnahme Israels nicht rütteln ließ, folgen nun die nächsten. Die Initiative „Solidarität Israel“ (sie wurde 2025 auf eskalierenden Antisemitismus gegründet) legt nach.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lehnt ein Boykott Israels beim ESC strikt ab.
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lehnt ein Boykott Israels beim ESC strikt ab.(Bild: Imre Antal)

In einem Schreiben, dahinter stehen Ariel Muzicant (Interimspräsident des Europäischen Jüdischen Kongresses), Alt-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Kommunikationsexperte Daniel Kapp, wird an Wiens Bürgermeister Michael Ludwig appelliert, jedenfalls eine uneingeschränkte Teilnahme Israels zu gewährleisten: „Ein kultureller Boykott Israels wäre nicht nur ein Bruch mit den Grundprinzipien der Eurovision, sondern weit mehr eine Schande für Wien und Österreich.“

Zitat Icon

Einen Boykott israelischer Künstlerinnen und Künstler aufgrund ihrer Herkunft lehne ich entschieden ab.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)

Bürgermeister findet klare Worte
Ludwig selbst unterstützt „ausdrücklich“ das Vorhaben: „Einen Boykott israelischer Künstlerinnen und Künstler aufgrund ihrer Herkunft lehne ich entschieden ab.“ Bleibt jetzt abzuwarten, wie die geheime Abstimmung der EBU-Mitglieder Anfang November dann ausgeht. Denn hier könnte dann von Haus eine Rauswahl Israels vom Song Contest für eine neuerliche Kontroverse sorgen.

Lesen Sie auch:
Seit Wochen beschäftigt das Thema Song Contest ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Doch das ist ...
ORF-General im Talk
Weißmann: „Das ist unfair und unangebracht“
26.09.2025
Boykott rückt näher
Geheimwahl entscheidet über ESC-Ausschluss Israels
25.09.2025
Rechnet sich das?
Wien lässt sich Songcontest 22,6 Millionen kosten
20.08.2025

Übrigens, ein kleines Gedankenspiel am Rande: Falls Wien und dem ORF der Kragen vor der Abstimmung platzt, wäre laut EBU-Regeln der Zweitplatzierte mit der Ausrichtung an der Reihe. Den holte heuer beim ESC Yuval Raphael aus Israel.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
