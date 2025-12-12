Lohnkosten: Das Versteckerlspiel

Wie die „Krone“ ausführlich berichtet hat, so ist das ein wahrer Raubzug, der per „Lohnnebenkosten“ (wer weiß, was das wirklich alles ist?) seine Wirkung tut. Im Klartext zur Erinnerung: Ein fleißiger Dachdecker kommt, weil tüchtig, auf 5077,55 Euro. Brutto. Und netto? Da bleiben mickrige 2675,27 Euro übrig. Zum Kopfschütteln: Nur 52 Prozent kommen letztlich beim Dienstnehmer an.