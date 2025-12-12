Lohnkosten: Das Versteckerlspiel

Es dauert nicht mehr lange und die Kinder können unter dem Christbaum die versteckten Packerl entdecken – für die Erwachsenen ist das hingegen Routine: Auf ihrem Gehaltszettel steht auch nur ein Teil der Wahrheit, und so schaut dann die Realität aus.
Wie die „Krone“ ausführlich berichtet hat, so ist das ein wahrer Raubzug, der per „Lohnnebenkosten“ (wer weiß, was das wirklich alles ist?) seine Wirkung tut. Im Klartext zur Erinnerung: Ein fleißiger Dachdecker kommt, weil tüchtig, auf 5077,55 Euro. Brutto. Und netto? Da bleiben mickrige 2675,27 Euro übrig. Zum Kopfschütteln: Nur 52 Prozent kommen letztlich beim Dienstnehmer an.
Diese „Lohnnebenkosten“ beinhalten vieles, was man den Firmen an Sozialkosten untergeschoben hat: Von den Schülerfreifahrten bis hin zu den Schulbüchern, von der Wohnbauförderung (die im staatlichen Schuldenschlund verschwindet) bis hin zu der Kommunalsteuer etc.
Genau das ist es ja, was Österreich als Standort unattraktiv macht: Eine Firma zahlt für den Mitarbeiter im Jahr 72.519 Euro, netto kommen jedoch nur 38.816 Euro dort an. Alles andere sind „Lohnnebenkosten“.
Höchste Zeit, dass mit diesem Etikettenschwindel Schluss gemacht wird. Wir haben bereits ein Höchstmaß an Steuern, da brauchen wir nicht zusätzlich exorbitante „Lohnnebenkosten“.
Da müssen halt fett gewordene Institutionen eines lernen: Zu sparen. Und nicht mit falschen „Geschenken“ Eindruck zu schinden!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.