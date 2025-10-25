Kein Hinweis auf ein Fremdverschulden im Stausee

Kapitän regte Taucheinsatz an

Doch wie genau ist das Fahrzeug, das sich Baumgartner mit seinem 2016 verstorbenen Vater teilte, nun nach über zehn Jahren wieder aufgetaucht? Karel Vlášek, seit 19 Jahren Kapitän der Lipno-Fähre, packte in einem tschechischen Medium aus: „Ich habe mitbekommen, dass Militärtaucher in der Gegend eine Übung abhielten. Bei dieser Gelegenheit habe ich sie gebeten, das Wasser am Fähranleger zu untersuchen, damit wir das Boot im seichten Wasser nicht beschädigen. Sie begannen um neun Uhr morgens. Eine halbe Stunde später riefen sie mich an und sagten, ich solle sofort die Fähre stoppen, weil sie etwas im Wasser gefunden haben.“