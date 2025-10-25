Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leichenfunde

Kein Hinweis auf ein Fremdverschulden im Stausee

Oberösterreich
25.10.2025 10:00
Nach etwas mehr als zehn Jahren ist der Citroën BX wieder aus dem trüben Wasser des ...
Nach etwas mehr als zehn Jahren ist der Citroën BX wieder aus dem trüben Wasser des Moldaustausees aufgetaucht. Viele Fragen sind immer noch offen, manche können vielleicht nie mehr sicher beantwortet werden.(Bild: Policie CZ)

Eine gerichtsmedizinische Obduktion hat es am Freitag bestätigt: Beide Leichen sind männlich und nichts deutet auf ein Verbrechen hin. Klar ist nun auch, wem der Fund überhaupt zu verdanken ist und warum die Taucher ausgerechnet in dem Bereich des Moldaustausees unter Wasser gesucht hatten.

0 Kommentare

Zehn Jahre lang waren Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner (beide 26) vermisst, ohne jede Spur – bis am Mittwoch. Wie berichtet, stießen tschechische Militärtaucher im Rahmen einer Übung quasi zufällig auf das gesuchte Auto im Moldaustausee – dazu später mehr.

Erste Obduktionsergebnisse widerlegten am Freitag jahrelange Spekulationen: „Es handelt sich um zwei männliche Leichen, Hinweise auf Fremdverschulden wurden keine gefunden“, erklärte Štěpánka Schwarzová, Sprecherin des Polizeipräsidiums der Region Südböhmen. Die Todesursache der beiden sei Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Tschechische Taucher stießen auf das Autowrack.
Tschechische Taucher stießen auf das Autowrack.(Bild: Policie CZ)

Zur Bestätigung der Identität der zwei toten Männer seien DNA-Proben entnommen worden, die jetzt einer Expertenuntersuchung unterzogen werden. Da sie aber in dem seit 11. September 2015 gesuchten Citroën BX gefunden worden waren, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um die vermissten jungen Männer aus dem Mühlviertel handelt.

Kapitän regte Taucheinsatz an
Doch wie genau ist das Fahrzeug, das sich Baumgartner mit seinem 2016 verstorbenen Vater teilte, nun nach über zehn Jahren wieder aufgetaucht? Karel Vlášek, seit 19 Jahren Kapitän der Lipno-Fähre, packte in einem tschechischen Medium aus: „Ich habe mitbekommen, dass Militärtaucher in der Gegend eine Übung abhielten. Bei dieser Gelegenheit habe ich sie gebeten, das Wasser am Fähranleger zu untersuchen, damit wir das Boot im seichten Wasser nicht beschädigen. Sie begannen um neun Uhr morgens. Eine halbe Stunde später riefen sie mich an und sagten, ich solle sofort die Fähre stoppen, weil sie etwas im Wasser gefunden haben.“

Lesen Sie auch:
Das versunkene Auto der Freunde bei der Bergung
Wie reagiert man?
„Für Rettung aus sinkendem Auto bleibt kaum Zeit“
23.10.2025
Krone Plus Logo
Die „Krone“ vor Ort
Leichenfund bringt die Gerüchteküche zum Brodeln
24.10.2025
Vermisste im Stausee
Nach Leichenfund: Das Obduktionsergebnis ist da
24.10.2025

Er meint auch, dass jener abgelegene Fähranleger gleich hinter der Grenze früher von jungen Leuten aus Österreich häufig zum ungestörten Feiern genutzt worden sei. „Die beiden könnten im Auto eingeschlafen sein und unabsichtlich die Bremsen gelöst haben“, so Vlášek. So sei das Auto womöglich rückwärts ins Wasser gerollt und zur Todesfalle geworden.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Andreas Leitner
FremdverschuldenObduktionVerbrechenWasserAutoMänner
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
248.547 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.417 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
192.982 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Mehr Oberösterreich
Tempobolzer geschnappt
Sohn raste mit Vaters Auto durchs Stadtgebiet
Leichenfunde
Kein Hinweis auf ein Fremdverschulden im Stausee
Krone Plus Logo
150 Absagen pro Monat
OP-Stopp! So viele Ärzte und Pfleger fehlen im KUK
Krone Plus Logo
„Krone“ fragte Jurist:
Ist Wöginger-Urteil auch bei Klaus Luger möglich?
In Kaserne Freistadt
Oberösterreich bekommt einen Drohnen-Schutzschirm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf