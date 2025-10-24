Nach Leichenfund: Das Obduktionsergebnis ist da

Auto der Vermissten geborgen

Die Todesursache und die Identität der beiden gefundenen Körper ist also nach wie vor offen. Nachdem die Leichen allerdings in dem Fahrzeug gefunden wurden, mit dem die beiden vermissten Mühlviertler Andreas L. und Maximilian B. unterwegs gewesen waren, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um die beiden handelt.