Nach Leichenfund: Das Obduktionsergebnis ist da

Im Fall der beiden vermissten Oberösterreicher, deren Auto im Moldaustausee gefunden wurde, liegt jetzt das Obduktionsergebnis vor! Obwohl die Identität der Toten immer noch nicht sicher geklärt ist, steht nun fest, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gibt.
Ein Satz, der alle Spekulationen und Mutmaßungen beenden könnte: „Die Obduktion bestätigte, dass es sich um zwei Männer handelt und keine Hinweise auf Fremdverschulden gefunden wurden“, wie Štěpánka Schwarzová, Sprecherin der tschechischen Polizei, mitteilte.
Todesursache wird ermittelt
„Zur Bestätigung der Identität der beiden Männer wurden DNA-Proben entnommen, die nun einer Expertenuntersuchung unterzogen werden. Die Kriminalisten in Český Krumlov werden den Fall weiter untersuchen“, so Schwarzová weiter. Die Todesursache der Männer sei Gegenstand weiterer Ermittlungen.
Auto der Vermissten geborgen
Die Todesursache und die Identität der beiden gefundenen Körper ist also nach wie vor offen. Nachdem die Leichen allerdings in dem Fahrzeug gefunden wurden, mit dem die beiden vermissten Mühlviertler Andreas L. und Maximilian B. unterwegs gewesen waren, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um die beiden handelt.
